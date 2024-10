in Halle hat sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auch ein Polizeiauto war dabei involviert. Merseburger Straße aktuell voll gesperrt.

Person bei Verkehrsunfall in Merseburger Straße schwer verletzt

Halle (Saale)/MZ - Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, ist es am Freitagabend in der Merseburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch ein Fußgänger verletzt wurde. Der Unfall habe sich in Höhe Raffineriestraße gegen 21.10 Uhr ereignet.