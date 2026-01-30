Der Tag der offenen Tür an der Sekundarschule Raguhn gibt künftigen Fünftklässlern und deren Familien erste Einblicke in Unterricht, Projekte und weitere Angebote.

Unter Anleitung älterer Schüler führen künftige Fünftklässler erste chemische Versuche mit dem Bunsenbrenner durch.

Raguhn/MZ. - Am Mittwochnachmittag herrscht in der Sekundarschule Raguhn reger Betrieb. Viertklässler aus Raguhn, Jeßnitz und den umliegenden Orten bewegen sich mit Laufzetteln durch das Schulhaus, Eltern folgen ihnen von Raum zu Raum. In Klassenräumen, Fachkabinetten und der Aula wird erklärt, gezeigt und ausprobiert. Der Tag der offenen Tür zeigt Schule im laufenden Betrieb – nah am schulischen Alltag und ohne großen Rahmen.