  Gewandhausgalerie in Zeitz: Mit Kamera und Pinsel: Der Zeitzer Andreas Möhrke zeigt Fotografien und Gemälde - was das Besondere ist

In der nächsten Ausstellung in der Zeitzer Gewandhausgalerie am Altmarkt sind nicht nur Fotografien, sondern auch Gemälde von Andreas Möhrke zu sehen.

Von Angelika Andräs 30.01.2026, 19:00
Auch Gemälde von Andreas Möhrke sind in der Ausstellung zu sehen.
Auch Gemälde von Andreas Möhrke sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Reglindis Prudlik

Zeitz/MZ. - Nicht nur Fotografien, sondern auch Gemälde in Acryl und Öl werden in der nächsten Ausstellung in der Zeitzer Gewandhausgalerie am Altmarkt zu sehen sein. Aber es steht ein Name dahinter: Andreas Möhrke.