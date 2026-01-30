In der nächsten Ausstellung in der Zeitzer Gewandhausgalerie am Altmarkt sind nicht nur Fotografien, sondern auch Gemälde von Andreas Möhrke zu sehen.

Mit Kamera und Pinsel: Der Zeitzer Andreas Möhrke zeigt Fotografien und Gemälde - was das Besondere ist

Zeitz/MZ. - Nicht nur Fotografien, sondern auch Gemälde in Acryl und Öl werden in der nächsten Ausstellung in der Zeitzer Gewandhausgalerie am Altmarkt zu sehen sein. Aber es steht ein Name dahinter: Andreas Möhrke.