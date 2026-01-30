Was passiert nach einem Wahlsieg der AfD? In ihrem „Regierungsprogramm“ fordert die Partei Streichung der Förderung für das freie Radio. Corax verwehrt sich gegen die Vorwürfe. Warum sich der Sender als demokratisches Vorzeigeprojekt sieht.

Bürgerradio im Visier: AfD will das Aus für Radio Corax in Halle

Radio Corax sendet seit über 25 Jahren. Jetzt will die AfD im Falle eines Regierungswechsels den Geldhahn zudrehen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Ton ist polemisch und das Ziel radikal: Im Falle eines Regierungswechsels nach der Landtagswahl im September will die AfD laut ihres Regierungsentwurfs Radio Corax die Finanzierung entziehen und damit schließen.