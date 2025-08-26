Im Stadtrat gibt es eine Diskussion um institutionelle Kulturförderung in Halle. Welche Initiativen dürfen auf Geldsegen hoffen?

Das alternative Radio „Corax“ steht im Zentrum der Debatte über institutionelle Kulturförderung in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die freie Kunst- und Kulturszene in Halle soll finanziell auf sichere Beine gestellt werden. Dieses Ziel haben sich viele Stadtratsfraktionen schon seit langer Zeit auf die Fahnen geschrieben. Zwar reicht in Halle das Geld nie für alle, aber zumindest fünf „kulturelle Leuchttürme“ sollen demnächst langfristig finanziert werden. Es gibt jedoch Streit, wer vom städtischen Geldsegen profitieren darf und wer nicht.