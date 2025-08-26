Viele Wittenberger ärgern sich über die extrem kurze Grünphase an der Ampel am Amtsgericht. Wer langsam ist, gerät in Gefahr. Was die Behörde dazu sagt und ob Änderungen kommen

Gefährliche Ampel in Wittenberg – wieso ist die Grünphase so knapp?

Mehrmals am Tag überquert Bianka Tschetschorke die Kreuzung und erlebt dabei immer wieder, wie knapp die Grünphase bemessen ist.

Wittenberg/MZ - Wer vom Amtsgericht in Richtung Wittenberger Innenstadt möchte, muss schnell sein. Kaum schaltet die Ampel an der Berliner Straße auf Grün, springt sie auch schon wieder auf Rot. Wer nicht flink genug unterwegs ist, steht vor der Wahl: auf der schmalen Mittelinsel auszuharren oder den Rest der Straße bei Rot zu überqueren. Besonders ältere Menschen und Eltern mit Kinderwagen fühlen sich an dieser Kreuzung im Stich gelassen.