Friederike Brundiers ist mit ihrer Buchhandlung „Der Esel auf dem Dach“ ganz vorn in Deutschland. Was das für sie bedeutet.

Wittenberg/MZ. - Friederike Brundiers steht in ihrem Buchladen „Der Esel auf dem Dach“. Sie freut sich. Grund dafür hat die Buchhändlerin, denn sie ist nun schon zum dritten Mal unter den Preisträgern des Deutschen Buchhandlungspreises. Bereits für die Jahre 2022 und 2023 konnte Brundiers diesen Preis in Empfang nehmen. Doch in diesem Jahr ist einiges anders.