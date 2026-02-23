weather regenschauer
  4. Deutscher Buchhandlungspreis: Wittenberger Buchhandlung „Der Esel auf dem Dach“ erneut ausgezeichnet

Friederike Brundiers ist mit ihrer Buchhandlung „Der Esel auf dem Dach“ ganz vorn in Deutschland. Was das für sie bedeutet.

Von Thomas Klitzsch 23.02.2026, 16:00
Friederike Brundiers hat den Preis der Deutschen Buchhandlungen gewonnen.
Friederike Brundiers hat den Preis der Deutschen Buchhandlungen gewonnen. Foto: Thomas Klitzsch

Wittenberg/MZ. - Friederike Brundiers steht in ihrem Buchladen „Der Esel auf dem Dach“. Sie freut sich. Grund dafür hat die Buchhändlerin, denn sie ist nun schon zum dritten Mal unter den Preisträgern des Deutschen Buchhandlungspreises. Bereits für die Jahre 2022 und 2023 konnte Brundiers diesen Preis in Empfang nehmen. Doch in diesem Jahr ist einiges anders.