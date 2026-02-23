weather regenschauer
  4. Mammut-Bauvorhaben im Unstruttal: Rundumkur in Runde zwei - Wohin eine halbe Million Euro in das Freibad Nebra fließen

Vor der kommenden Saison findet im Nebraer Freibad ein weiterer großer Abschnitt der mehrjährigen Sanierung statt. Weshalb besonders die Besucher profitieren werden und wann in die Saison gestartet wird.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 23.02.2026, 17:15
Das Becken noch ohne Wasser, die Rutsche ohne Besucher. Im Freibad Nebra herrscht derzeit Winterruhe. Vor der neuen Saison steht indes noch eine große Veränderung an.
Das Becken noch ohne Wasser, die Rutsche ohne Besucher. Im Freibad Nebra herrscht derzeit Winterruhe. Vor der neuen Saison steht indes noch eine große Veränderung an. (Foto: Torsten Biel)

Nebra - Weder Besucher noch Wasser sind zu sehen. Die Becken sind leer. Im Freibad Nebra herrscht noch Winterruhe. Doch nicht ganz. Baumaschinen künden von großen Veränderungen.