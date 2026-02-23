Am 7. März wird auf dem Ascherslebener Holzmarkt wieder Regionales angeboten. Dann beginnt die Saison 2026 für den Grünen Markt der Stadt.

Der erste Grüne Markt der Saison startet in Aschersleben am 7. März 2026 auf dem Holzmarkt.

Aschersleben/MZ - Nach der Winterpause geht es bald wieder los: Der Grüne Markt in Aschersleben startet am Samstag, dem 7. März 2026, in die neue Saison. Von 9 bis 13 Uhr lädt der beliebte Regionalmarkt auf den Holzmarkt ein und eröffnet damit die Marktsaison des Jahres.

Seit seinem Start am 1. April 2017 hat sich der Grüne Markt zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt entwickelt. Was einst mit rund zehn Händlern begann, ist heute eine etablierte Plattform für regionale Produzenten, Direktvermarkter und Handwerksbetriebe. Je nach Jahreszeit beteiligen sich zwischen sieben und 15 Händler am Marktgeschehen und sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot.

Große Produktvielfalt

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf eine große Vielfalt freuen. Angeboten werden unter anderem frische Backwaren, deftige Fleisch- und Wurstwaren, eine große Auswahl an Fisch und Fischerzeugnissen, erlesene Honigsorten und Honigprodukte oder Häkel- und Strickwaren.

Der Markt findet auch im Jahr 2026 wieder ab dem ersten Sonnabend im März auf dem Holzmarkt statt und wird anschließend jeweils am ersten Sonnabend im Monat durchgeführt. Die Termine sind der 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September, 10. Oktober – aufgrund des Feiertages ausnahmsweise am zweiten Sonnabend – sowie der 7. November 2026.

Der Grüne Markt ist eine Initiative der Aschersleber Kaufmannsgilde und wird vom Citymanagement der Stadt Aschersleben organisiert.