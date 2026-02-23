Anhaltende Schulterprobleme bedrohten Nick Klessings Karriere. Eine Operation brachte für den Turner des SV Halle den Durchbruch. Wie es jetzt für ihn weitergeht.

Halle/MZ - 18 Monate hat Nick Klessing gezählt. 18 lange Monate ohne einen Abgang von seinem Lieblingsgerät, den Ringen. Im Sommer 2024 hatte sich der Turner des SV Halle den Schmerzen in der Schulter beugen müssen. Er musste sich damit von seinem Olympiatraum verabschieden. Monate der Ungewissheit folgten, es folgte eine Operation. Die Frage stand im Raum: War es das?