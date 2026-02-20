Jetzt einschalten
Schwere Zeiten für Demokratiearbeit Trägerverein zieht sich von „Demokratie leben!“ zurück - Projekte in Bitterfeld-Wolfen drohen 2026 das Aus
Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen willigt dem Programm „Demokratie leben!“ deutlich weniger Personal zu. Der Verein „Jugendclub 83“ zieht sich daraufhin von den Aufgaben zurück. Was nun passiert.
Aktualisiert: 20.02.2026, 18:11
Wolfen/MZ - Dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ in Bitterfeld-Wolfen droht das Aus. Zumindest dann, wenn es der Stadtverwaltung nicht gelingt, einen neuen Träger für die externe Fach- und Koordinierungsstelle zu finden. Die ist laut Richtlinie des mit Bundesmitteln finanzierten Programms zwingend erforderlich. In Bitterfeld-Wolfen wurde sie seit Oktober 2016 vom Verein „Jugendclub 83“ getragen.