Im Stadtentwicklungsausschuss prallen unterschiedliche Erwartungen an Rolle und Aufgaben von Ascherslebens Citymanager Frank Fischer aufeinander. Die Kritik richtet sich auch an die Stadtverwaltung.

Es bleibt schwierig: Weiterhin mehr Schatten als Licht bei Ascherslebens City-Management?

Stunden bevor der Ascherslebener Wochenmarkt öffnet, packt Frank Fischer bereits mit an.

Aschersleben/MZ - Die Diskussion um das Ascherslebener City-Management geht in die nächste Runde. Während die Kaufmannsgilde mit Oliver Brunn einen eigenen Netzwerker beschäftigt, stellt sich Citymanager Frank Fischer im Stadtentwicklungsausschuss den Fragen der Stadträte. Im Mittelpunkt stehen ein Rückblick auf 2025, ein Ausblick auf 2026 – und die grundsätzliche Frage, ob das City-Management noch das leistet, wofür es 2017 eingerichtet wurde.