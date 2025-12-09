Oliver Brunn bleibt weitere anderthalb Jahre im Kaufmannsgilde-Einsatz für Ascherslebens Innenstadt. Stadt und Kaufmannsgilde haben unterschiedliche Sichten auf die Rolle des Citymanagers Frank Fischer.

Oliver Brunn (rechts) im Gespräch mit Uhrmachermeister Christian Elze in der Ascherslebener Krügerbrücke.

Aschersleben/MZ - Die Aschersleber Kaufmannsgilde verlängert den Auftrag für das Netzwerker-Modell mit Oliver Brunn um anderthalb Jahre. Darüber informierte die Gilde kürzlich bei einem Pressetermin. Brunn ist seit August als Koordinator für Kommunikation, Mitgliedergewinnung und Händleranbindung tätig. Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen Gilde und dem städtischen City-Management angespannt ist.