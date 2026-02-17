weather schneeregen
Fördermillionen für die Nabu-Stiftung: Kritik am Waldbesitzerverband aus der Fraktion Linke/Grüne im Kreistag Mansfeld-Südharz beruht auf einer irrigen Annahme.

Von Grit Pommer 17.02.2026, 10:50
Die Diskussionen über den Kauf von Privatwald im Südharz für mehr als 30 Millionen Euro Steuermittel gehen weiter.
Sangerhausen/MZ. - Der Verkauf von rund 1.000 Hektar Wald bei Stolberg von der Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) hat einmal mehr im Kreistag von Mansfeld-Südharz eine Rolle gespielt. Die Untere Forstbehörde des Landkreises werde sachlich und unabhängig mögliche Versagungsgründe nach dem Grundstücksverkehrsgesetz abwägen, erklärte Landrat André Schröder (CDU).