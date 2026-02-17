Neuer Autobahnzubringer Halle-Umfahrung statt neuer Saalebrücke: So soll die Stadt dauerhaft vom Verkehr entlastet werden
Hochstraße und Riebeckplatz in Halle ersticken täglich im Verkehr. Nun hat Halles OB eine Debatte angestoßen, wie der Verkehr der Zukunft für die Stadt aussehen könnte.
Aktualisiert: 17.02.2026, 12:37
Halle (Saale)/MZ. - Es war die wichtigste Botschaft von Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) auf dem Neujahrsempfang im Stadthaus: Die Europachaussee soll verlängert und mit einem neuen Autobahnzubringer von der A38 bis zur B91 verbunden werden. Hinter der Ankündigung steckt das Konzept der Halle-Umfahrung. Ziel: Hochstraße (B80) und Riebeckplatz und damit die Stadt spürbar vom Durchgangsverkehr zu entlasten.