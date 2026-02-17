Hochstraße und Riebeckplatz in Halle ersticken täglich im Verkehr. Nun hat Halles OB eine Debatte angestoßen, wie der Verkehr der Zukunft für die Stadt aussehen könnte.

Halle-Umfahrung statt neuer Saalebrücke: So soll die Stadt dauerhaft vom Verkehr entlastet werden

Die Halle-Umfahrung soll Staus auf der Hochstraße zwischen Alt- und Neustadt künftig verhindern.

Halle (Saale)/MZ. - Es war die wichtigste Botschaft von Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) auf dem Neujahrsempfang im Stadthaus: Die Europachaussee soll verlängert und mit einem neuen Autobahnzubringer von der A38 bis zur B91 verbunden werden. Hinter der Ankündigung steckt das Konzept der Halle-Umfahrung. Ziel: Hochstraße (B80) und Riebeckplatz und damit die Stadt spürbar vom Durchgangsverkehr zu entlasten.