Bogenschießen im Saalekreis Was Krumpaer Bogenschützen nach erfolgreichem Crowdfunding vorhaben

Für Anfänger-Ausrüstungen und eine Outdoor-Schießanlage sammelt die Sektion Bogenschießen des KSV Lützkendorf derzeit erfolgreich Spenden. Bis Anfang März läuft das Crowdfunding noch. Am 28. Februar gibt es einen Tag der offenen Tür, um neue Interessenten zu gewinnen.