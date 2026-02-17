weather schneeregen
Für Anfänger-Ausrüstungen und eine Outdoor-Schießanlage sammelt die Sektion Bogenschießen des KSV Lützkendorf derzeit erfolgreich Spenden. Bis Anfang März läuft das Crowdfunding noch. Am 28. Februar gibt es einen Tag der offenen Tür, um neue Interessenten zu gewinnen.

Von Diana Dünschel 17.02.2026, 14:00
Die Sektion Bogenschießen beim KSV Lützkendorf will dank Spenden erfolgreich weiter wachsen. (Foto: A. Mager)

Krumpa/MZ. - Die Sektion Bogenschießen beim KSV Lützkendorf hat sich gut entwickelt, sagt Sektionsleiter Andreas Mager. Sie ist einzigartig im Geiseltal. Aktuell gibt es 20 Mitglieder, die in der Sporthalle in Krumpa trainieren.