Bogenschießen im Saalekreis Was Krumpaer Bogenschützen nach erfolgreichem Crowdfunding vorhaben
Für Anfänger-Ausrüstungen und eine Outdoor-Schießanlage sammelt die Sektion Bogenschießen des KSV Lützkendorf derzeit erfolgreich Spenden. Bis Anfang März läuft das Crowdfunding noch. Am 28. Februar gibt es einen Tag der offenen Tür, um neue Interessenten zu gewinnen.
17.02.2026, 14:00
Krumpa/MZ. - Die Sektion Bogenschießen beim KSV Lützkendorf hat sich gut entwickelt, sagt Sektionsleiter Andreas Mager. Sie ist einzigartig im Geiseltal. Aktuell gibt es 20 Mitglieder, die in der Sporthalle in Krumpa trainieren.