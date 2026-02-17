In Eisleben ist mit zwei Festakten an die Schulgründung durch Martin Luther vor 480 Jahren erinnert worden. Ehrengast im Gymnasium war Ex-Ministerpräsident Reiner Haseloff. Die Einladung ist auf ungewöhnlichem Weg zustande gekommen.

Martin Luther und der Mansfelder Graf Albrecht IV. eröffneten mit einer kleinen Spielszene den Festakt im Eisleber Martin-Luther-Gymnasium.

Eisleben/MZ - Es ist eine der letzten Amtshandlungen Martin Luthers gewesen. Am 16. Februar 1546, zwei Tage vor seinem Tod in Eisleben, konnten er und sein Mitstreiter Justus Jonas nach längeren Verhandlungen mit den Mansfelder Grafen einen „Kirchen- und Schulvertrag“ abschließen. Darin wurde unter anderem die Gründung einer „Fürnehmen Lateinschule“ vereinbart – des heutigen Martin-Luther-Gymnasiums. An dieses Ereignis, das deutschland- und europaweit Bedeutung hatte, ist anlässlich des 480-jährigen Jubiläums am Montag mit zwei Festakten in der Schule und der St.-Andreas-Kirche erinnert worden. Ehrengast im Gymnasium war der kürzlich aus dem Amt geschiedene Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) – der auf ungewöhnlichem Weg zu der Einladung gekommen ist.