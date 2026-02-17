weather schneeregen
  Fahrrad und Mobilität: „So vielfältig wie noch nie" - ADFC Dessau präsentiert Programm für das Jahr 2026

Fahrrad und Mobilität „So vielfältig wie noch nie“ - ADFC Dessau präsentiert Programm für das Jahr 2026

Der ADFC Dessau hat sein Jahresprogramm für 2026 vorgestellt. Auf Interessierte warten gemeinsame Radtouren, Vorträge und mehr.

Von Robert Horvath 17.02.2026, 18:00
Programm für 2026: Neben dem Touren und Vorträgen führt der ADFC Dessau unter anderem auch Fahrsicherheitstrainings durch.
Programm für 2026: Neben dem Touren und Vorträgen führt der ADFC Dessau unter anderem auch Fahrsicherheitstrainings durch. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - „So vielfältig wie noch nie“ soll das Jahresprogramm des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Dessau für 2026 werden. Das teilte Vereinssprecher Frank Brune der MZ mit. „Dieses Jahr haben wir eine Menge öffentliche Radtouren und Veranstaltungen für Dessau und Umgebung vorbereitet.“