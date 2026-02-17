Der ADFC Dessau hat sein Jahresprogramm für 2026 vorgestellt. Auf Interessierte warten gemeinsame Radtouren, Vorträge und mehr.

„So vielfältig wie noch nie“ - ADFC Dessau präsentiert Programm für das Jahr 2026

Programm für 2026: Neben dem Touren und Vorträgen führt der ADFC Dessau unter anderem auch Fahrsicherheitstrainings durch.

Dessau-Roßlau/MZ. - „So vielfältig wie noch nie“ soll das Jahresprogramm des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Dessau für 2026 werden. Das teilte Vereinssprecher Frank Brune der MZ mit. „Dieses Jahr haben wir eine Menge öffentliche Radtouren und Veranstaltungen für Dessau und Umgebung vorbereitet.“