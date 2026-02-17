In Hettstedt geht es um nur zehn Kinder – doch die Wirkung reicht viel weiter. Wenn Eltern für die Tagespflege künftig den höheren Krippenbeitrag zahlen sollen, kann das als Angriff auf das gesamte Betreuungsmodell verstanden werden.

Hettstedt/MZ. - Es könne dazu zwei Sichtweisen geben, sagt Philipp Jünemann vom Eigenbetrieb Hettstedter Kitas. Das sei ihm bewusst. Auf den ersten Blick scheint es logisch, warum die Stadt nun Unterschiede bei den Elternbeiträgen zwischen Kita und Tagespflege machen will. Der - zahlenmäßig - bessere Betreuungsschlüssel bei Letzterer ist nicht wegzureden.