Der Ausbau des Quarmbachwegs in Quedlinburg hat nicht nur die erste Fahrradstraße gebracht, sondern auch ein Naturprojekt ausgelöst. Was sich dahinter verbirgt, wo zudem im Stadtgebiet neue Bäume gepflanzt worden sind und was die Zahl der Neupflanzungen beschränkt.

Unterschlupf und Nahrung für Vögel, Säugetiere und Insekten: Über eine Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für den Bau der Fahrradstraße in Quedlinburg wurde am Hüttenweg begonnen, einen Strauch-Baum-Streifen anzulegen.

Quedlinburg/MZ. - Als der Quarmbachweg in Quedlinburg im Herbst 2025 zu einer Asphalt-Fahrradstraße mit einer Breite von 5,50 Metern ausgebaut worden ist, haben dafür auch eine Hecke zurückgeschnitten und Sträucher entfernt werden müssen. Zudem wurde Fläche versiegelt. Ein Teil der deshalb erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgte gleich vor Ort: Auf den Flächen der Fahrbahnverengungen wurden vier Feldahornbäume und Sträucher gepflanzt. Mit dem Groß des als Ersatz und Ausgleich zu pflanzenden Grüns aber wurde ein ganz neues Projekt gestartet.