Fahrradfreundlich und Schneller fertig als gedacht: Quedlinburg hat seine erste Fahrradstraße eröffnet. Welche Projekte als Nächstes starten sollen, und welche in Vorbereitung sind.

Premiere in Quedlinburg: Die neue Fahrradstraße ist fertig – schneller als geplant

Vorfristig fertiggestellt: die erste Fahrradstraße in Quedlinburg, auf der Vertreter der Stadtverwaltung und des Ingenieurbüros anlässlich der offiziellen Übergabe mit Fahrrädern unterwegs sind.

Quedlinburg/MZ. - Während die Bauarbeiten im Steinweg in Quedlinburg deutlich länger dauern als geplant, hat ein anderes Straßenbauprojekt in der Stadt sogar vorzeitig fertiggestellt werden können. Mit ihm ist aus einer mit Löchern übersäten Schotterpiste eine schmucke Asphaltstraße geworden.