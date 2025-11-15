Die Villa „Krötenhof“ in der Dessauer Wasserstadt ist stark sanierungsbedürftig. Ein Gutachten hat die Minimalkosten für ein neues Dach, eine Heizung und Innenreparaturen berechnet. Kann und soll sich die Stadt das leisten?

Sanierung der Villa „Krötenhof“kostet fast fünf Millionen Euro - Schluckt die Stadt diese Kröte?

Schön ist er, aber auch sehr sanierungsbedürftig: Der Krötenhof in der Wasserstadt würde hohe Summen verschlingen, würde man sie sanieren.

Dessau/MZ. - Die Absage kam überraschend und ohne genaue Begründung. Noch am Montag hatte die Stadt zu einer Dankeschön-Veranstaltung für Ehrenamtliche in die Villa Krötenhof geladen, am Dienstag musste sie dann „aus technischen Gründen“ abgesagt werden. Nun ist klar, warum. Die Heizungsanlage in dem soziokulturellen Zentrum nahe der Wasserstadt ist kaputt. Und bei weitem nicht nur die.