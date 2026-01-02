Rödgen/MZ. - Versuchen, die Polizei zu täuschen, um straffrei davonzukommen – das kann ordentlich teuer werden und noch andere Konsequenzen nach sich ziehen. Trotzdem probierte es ein Pärchen in Rödgen.

In der Zörbiger Straße in Rödgen war eine Funkwagenbesatzung am Neujahrstag gegen 23.30 Uhr im Gegenverkehr auf einen Pkw VW gestoßen. Um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, wendeten die Beamten. In unmittelbarer Nähe trafen sie dann auf den nun am Fahrbahnrand stehenden Wagen. Der Fahrer hatte mittlerweile seinen Platz gewechselt und befand sich auf dem Beifahrersitz. Die ursprüngliche Beifahrerin lief um das Auto herum, um sich hinters Steuer zu setzen.

Während ein bei dem 22-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest negativ verlief, wies ein Drogenvortest ein positives Ergebnis aus. In diesem Zusammenhang räumte der Fahrer ein, im Vorfeld Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt. Die Ermittlungen dauern an.