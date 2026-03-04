Mit 24 Jahren Firma gegründet Wie das kleine Unternehmen „Lauras Helfer Elfen“ aus Wimmelburg sein erstes Jahr gemeistert hat
Laura Tautrim aus Wimmelburg schaut auf die Gründung ihrer Firma „Lauras Helfer Elfen“ vor einem Jahr zurück und schmiedet weitere Pläne.
04.03.2026, 10:45
Wimmelburg/MZ. - Mut bewies Laura Tautrim vor einem Jahr. Mit gerade mal 24 Lenzen wagte sie den Schritt in die berufliche Selbständigkeit. Zwölf Monate später zieht die junge Frau aus Wimmelburg Bilanz. War ihre Entscheidung richtig?