weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Mit 24 Jahren Firma gegründet: Wie das kleine Unternehmen „Lauras Helfer Elfen“ aus Wimmelburg sein erstes Jahr gemeistert hat

Mit 24 Jahren Firma gegründet Wie das kleine Unternehmen „Lauras Helfer Elfen“ aus Wimmelburg sein erstes Jahr gemeistert hat

Laura Tautrim aus Wimmelburg schaut auf die Gründung ihrer Firma „Lauras Helfer Elfen“ vor einem Jahr zurück und schmiedet weitere Pläne.

Von Daniela Kainz 04.03.2026, 10:45
Laura Tautrim und ihr Partner Michael Herzog aus Wimmelburg sind als „Lauras Helfer Elfen“ für ihre Kunden im Einsatz.
Laura Tautrim und ihr Partner Michael Herzog aus Wimmelburg sind als „Lauras Helfer Elfen“ für ihre Kunden im Einsatz. (Foto: Maik Schumann)

Wimmelburg/MZ. - Mut bewies Laura Tautrim vor einem Jahr. Mit gerade mal 24 Lenzen wagte sie den Schritt in die berufliche Selbständigkeit. Zwölf Monate später zieht die junge Frau aus Wimmelburg Bilanz. War ihre Entscheidung richtig?