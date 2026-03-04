Laura Tautrim aus Wimmelburg schaut auf die Gründung ihrer Firma „Lauras Helfer Elfen“ vor einem Jahr zurück und schmiedet weitere Pläne.

Wie das kleine Unternehmen „Lauras Helfer Elfen“ aus Wimmelburg sein erstes Jahr gemeistert hat

Laura Tautrim und ihr Partner Michael Herzog aus Wimmelburg sind als „Lauras Helfer Elfen“ für ihre Kunden im Einsatz.

Wimmelburg/MZ. - Mut bewies Laura Tautrim vor einem Jahr. Mit gerade mal 24 Lenzen wagte sie den Schritt in die berufliche Selbständigkeit. Zwölf Monate später zieht die junge Frau aus Wimmelburg Bilanz. War ihre Entscheidung richtig?