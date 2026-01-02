Die Österreicherin Viktoria Marksteiner ist nach der WM-Pause die auffälligste Spielerin der Wildcats in der Bundesliga. Was die Gründe für die Leistungsteigerung sind und auf wessen Rat die 20-Jährige baut.

Seit dem Restart der Bundesliga die beste Spielerin der Wildcats: Viktoria Marksteiner

Halle/MZ. - Die aufregendsten Wochen ihres Lebens begannen für Viktoria Marksteiner mit einer Hatz. Am 24. November war die Handballerin der Wildcats nach einigen freien Tagen zu Hause in Österreich gerade wieder in Halle angekommen, als sie, noch im Auto, einen Anruf erhielt. Teammanagerin Isabel Mittmansgruber von der österreichischen Nationalmannschaft informierte die 20-Jährige, dass sie für die verletzte Kapitänin Katarina Pandza in den WM-Kader nachnominiert worden sei. „Ich hatte zwei Stunden, bis mein Flug ging“, erzählt Marksteiner.