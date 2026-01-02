weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Inhaberwechsel mit Jahresbeginn Apotheken in Harzgerode und Wippra: So geht es jetzt weiter

Während vielerorts Apotheken aus wirtschaftlichen Gründen oder mangels Nachfolge schließen müssen, geht es in Harzgerode und Wippra weiter: Anja Müller, Inhaberin der Berg-Apotheke, hat mit Beginn des Jahres 2026 die Löwen- und die Marien-Apotheke übernommen. Wie es dazu gekommen ist, und welche Pläne sie hat.

Von Susanne Thon 02.01.2026, 19:34
Die Löwen-Apotheke in Harzgerode hat seit Beginn des Jahres 2026 eine neue Inhaberin.
Harzgerode/Wippra/MZ. - Wenn die Löwen-Apotheke in Harzgerode am Freitagmorgen, 2. Januar 2026, öffnet, wird für die Kunden alles wie immer sein: Rezepte werden eingelöst, Medikamente ausgegeben, es wird beraten zur Anwendung, zur Dosierung, zu Neben- und Wechselwirkungen. Und doch ist was anders: Zum Jahreswechsel hat der Inhaber gewechselt.