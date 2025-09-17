Baustelle im Harz Bauarbeiten am Quedlinburger Steinweg gehen in Verlängerung: Was Anwohner und Händler jetzt erwartet
Im Oktober 2024 begannen die Bauarbeiten, mit denen am Steinweg mitten im Zentrum von Quedlinburg im Harz. Doch das geplante Bauende ist nicht zu halten. Droht Anwohnern und Händlern ein Advent mit Absperrband?
Aktualisiert: 17.09.2025, 10:41
Quedlinburg/MZ. - Im Oktober 2024 gestartet, sollten der Ausbau und die Neugestaltung des Steinwegs in einem ersten Abschnitt von der Kreuzung Weberstraße bis zur Einmündung Bockstraße eigentlich bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Doch das „ist aus dem Ruder gelaufen“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).