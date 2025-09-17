Im Oktober 2024 begannen die Bauarbeiten, mit denen am Steinweg mitten im Zentrum von Quedlinburg im Harz. Doch das geplante Bauende ist nicht zu halten. Droht Anwohnern und Händlern ein Advent mit Absperrband?

Bauarbeiten am Quedlinburger Steinweg gehen in Verlängerung: Was Anwohner und Händler jetzt erwartet

Links sind die Borde gesetzt, rechts wird das gerade vorbereitet; doch die Arbeiten zum Ausbau des Steinwegs in Quedlinburg sind im Verzug.

Quedlinburg/MZ. - Im Oktober 2024 gestartet, sollten der Ausbau und die Neugestaltung des Steinwegs in einem ersten Abschnitt von der Kreuzung Weberstraße bis zur Einmündung Bockstraße eigentlich bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Doch das „ist aus dem Ruder gelaufen“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).