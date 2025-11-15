Spontaneinkäufe sind für viele Dorfbewohner im Saalekreis bisher unmöglich. Mit „Dein Schopp“ könnte sich das bald ändern: Ein neuer Dorfladen, rund um die Uhr geöffnet, mit regionalen Produkten und innovativem Container-Konzept. Doch es hängt vom Engagement der Einwohner ab, ob der Traum Realität wird.

Beesenstedt plant einen Dorfladen - auch andere Orte im Saalekreis wollen den 24/7-Supermarkt

Sandy Hoppert und Simone Boost sind derzeit viel im Saalekreis unterwegs, um ihr Konzept des 24/7-Supermarktes vorzustellen. Die Beesenstedter scheinen begeistert.

Beesenstedt/MZ. - Mal eben die fehlende Zutat fürs Abendbrot besorgen – in Großstädten ist das kein Problem. Ist der nächste Supermarkt nicht zu Fuß erreichbar, genügt meist eine kurze Fahrt. Doch was, wenn die nächste Einkaufsmöglichkeit mehrere Kilometer entfernt liegt? In vielen Dörfern im Saalekreis gehört genau das zum Alltag. Und eben dort soll nun Abhilfe geschaffen werden - mit einem eigenen Dorfladen.