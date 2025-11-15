JETZT LIVE:
Lernen im Landkreis Wittenberg Bildung stärken, Gemeinschaft fördern: Scholl-Schule in Wittenberg hat einen Förderverein
An der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg engagiert sich jetzt ein Förderverein. Welche Ziele verfolgt werden und vor welchen Herausforderungen man in der Bildungseinrichtung steht.
Aktualisiert: 15.11.2025, 11:28
Wittenberg/MZ. - Für die Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg engagiert sich ein in diesem Jahr gegründeter Förderverein. Als „Erfordernis“ hätten das Kinder, Lehrkollegium und Elternvertreter angesehen, heißt es in einer Mitteilung. Darin ist die Rede auch von Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration.