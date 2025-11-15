weather regen
An der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg engagiert sich jetzt ein Förderverein. Welche Ziele verfolgt werden und vor welchen Herausforderungen man in der Bildungseinrichtung steht.

Von Corinna Nitz Aktualisiert: 15.11.2025, 11:28
Mario Knopf (l.), Leiter der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg, mit Mitgliedern des Schulfödervereins, rechts: Matthias Krause
Mario Knopf (l.), Leiter der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg, mit Mitgliedern des Schulfödervereins, rechts: Matthias Krause (Foto: Corinna Nitz)

Wittenberg/MZ. - Für die Grundschule „Geschwister Scholl“ in Wittenberg engagiert sich ein in diesem Jahr gegründeter Förderverein. Als „Erfordernis“ hätten das Kinder, Lehrkollegium und Elternvertreter angesehen, heißt es in einer Mitteilung. Darin ist die Rede auch von Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration.