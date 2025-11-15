Nach der Insolvenz Pepco-Aus in Bruckdorf: Das sagt HEP jetzt dazu

Nach der angekündigten Schließung der Pepco-Filiale im Südstadtcenter ist nun klar, was aus dem zweiten Standort in Halle wird. Wie das Center-Management des Halleschen Einkaufsparks reagiert und ob mit einer Nachfolge gerechnet werden kann.