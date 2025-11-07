weather heiter
  4. Insolvenz bei Pepco: Südstadtcenter und HEP Bruckdorf betroffen

Nach Insolvenz von Textildiscounter Pepco-Filiale im Südstadtcenter schließt – jetzt ist klar, was aus dem zweiten Standort im HEP wird

Der Billig-Textildiscounter Pepco steckt in der Krise. In Halle läuft bereits der Räumungsverkauf in der Filiale im Südstadtcenter. Nun steht auch fest, wie es mit dem zweiten Standort in Bruckdorf weitergeht.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 07.11.2025, 15:15
Die Pepco-Insolvenz hat konkrete Folgen für Halle. Bisher hatte der Textildiscounter zwei Filialen in der Stadt.
Halle (Saale)/MZ. - Der Ausverkauf bei Pepco hat begonnen. Im Südstadtcenter hängen bereits die großen gelben Plakate: „Alles muss raus“. Nun ist auch klar, was aus dem zweiten Standort in Halle wird.