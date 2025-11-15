In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen weiter gestiegen. In welchen Sektor in Dessau-Roßlau am meisten passiert.

Dessau-Roßlau bleibt auf Gründungskurs - Leichtes Plus nach Ab- und Anmeldungen im Jahr 2024

Dessau-Rosslau/MZ. - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen weiter gestiegen. Auch in Dessau ist eine positive Bilanz zu verzeichnen. Nach aktuellen Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt registrierten die Gewerbeämter bis Ende September 2025 9 314 Anmeldungen und 7 742 Abmeldungen. Damit lag die Zahl der Neugründungen rund 9,9 Prozent über dem Vorjahreswert, die Zahl der Abmeldungen stieg um 10,9 Prozent.