Quedlinburg im Harz feiert seine Kuriosität: Das Einhorn ist wieder öffentlich zu sehen. Warum der Fund von 1663 Geschichte schrieb und wie der spektakuläre Umzug ablief.

Der Umzug führte das „Einhorn von Quedlinburg“ auch über den Marktplatz der Welterbestadt.

Quedlinburg/MZ. - Großer Bahnhof für eine besondere Kuriosität: „Heute ist der Tag, wo das Einhorn wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht“, sagt Bernd Junghans, Vorsitzender des Vereins „VerEinhorn“. Dieser hat das „Einhorn von Quedlinburg“ in die Welterbestadt geholt, wo es nun an exponierter Stelle zu sehen ist.