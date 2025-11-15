weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Wallfahrt nach Rom: Dessauer hat eine Audienz bei Leo XIV. - Wie der Papst dabei geholfen hat, ein Selfie aufzunehmen

JETZT LIVE:
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC

Wallfahrt nach Rom Dessauer hat eine Audienz bei Leo XIV. - Wie der Papst dabei geholfen hat, ein Selfie aufzunehmen

Der Dessauer Franziskus Glathe hat mit seiner Mutter an einer Wallfahrt nach Rom für behinderte Menschen teilgenommen. Was sie dort erlebt haben.

Von Leonie Beer 15.11.2025, 14:00
Martina Glathe und ihr Sohn Franziskus haben auf einer Wallfahrt nach Rom an einer Heilige Messe im Petersdom teilgenommen.
Martina Glathe und ihr Sohn Franziskus haben auf einer Wallfahrt nach Rom an einer Heilige Messe im Petersdom teilgenommen. Foto: Glathe

Dessau/Rom/MZ. - Mit 20 Motorrädern der Polizei wurden sie nach Rom hinein eskortiert. „Das war beeindruckend“, erinnert sich die Dessauerin Martina Glathe. Sie hat ihren 44-jährigen Sohn Franziskus Glathe auf eine Wallfahrt für Behinderte aus ganz Deutschland nach Rom begleitet. Vom 27. September bis zum 4. Oktober ging das Programm.