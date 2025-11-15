JETZT LIVE:
Wallfahrt nach Rom Dessauer hat eine Audienz bei Leo XIV. - Wie der Papst dabei geholfen hat, ein Selfie aufzunehmen
Der Dessauer Franziskus Glathe hat mit seiner Mutter an einer Wallfahrt nach Rom für behinderte Menschen teilgenommen. Was sie dort erlebt haben.
15.11.2025, 14:00
Dessau/Rom/MZ. - Mit 20 Motorrädern der Polizei wurden sie nach Rom hinein eskortiert. „Das war beeindruckend“, erinnert sich die Dessauerin Martina Glathe. Sie hat ihren 44-jährigen Sohn Franziskus Glathe auf eine Wallfahrt für Behinderte aus ganz Deutschland nach Rom begleitet. Vom 27. September bis zum 4. Oktober ging das Programm.