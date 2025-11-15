Der Dessauer Franziskus Glathe hat mit seiner Mutter an einer Wallfahrt nach Rom für behinderte Menschen teilgenommen. Was sie dort erlebt haben.

Dessauer hat eine Audienz bei Leo XIV. - Wie der Papst dabei geholfen hat, ein Selfie aufzunehmen

Martina Glathe und ihr Sohn Franziskus haben auf einer Wallfahrt nach Rom an einer Heilige Messe im Petersdom teilgenommen.

Dessau/Rom/MZ. - Mit 20 Motorrädern der Polizei wurden sie nach Rom hinein eskortiert. „Das war beeindruckend“, erinnert sich die Dessauerin Martina Glathe. Sie hat ihren 44-jährigen Sohn Franziskus Glathe auf eine Wallfahrt für Behinderte aus ganz Deutschland nach Rom begleitet. Vom 27. September bis zum 4. Oktober ging das Programm.