Immer wieder beschädigen Unbekannte den Zaun des Damwild-Geheges im Hermannseck – und bringen damit die Tiere wie auch den Förderverein an ihre Grenzen. Allein in den letzten zwei Monaten kam es zu drei Vorfällen, durch die sogar Tiere entwischen konnten. Wie es nun weitergehen soll.

Wildgehege im Hermannseck: Unbekannte Täter schneiden immer wieder Löcher in den Zaun

Zum wiederholten Male wurde ein Loch in den Zaundes Wildgeheges im Hermannseck geschnitten.

Ziegelroda/MZ. - „Es ist wirklich zum Mäuse melken“, sagt Erich Klukas, Vorsitzender des Fördervereins, der sich im Hermannseck bei Ziegelroda unter anderem um das Gehege mit dem dort lebenden Damwild kümmert. Dort wurde in dieser Woche zum dritten Mal in den vergangenen zwei Monaten der Zaun des Wildgeheges beschädigt. Konkret schneiden die Unbekannten immer wieder Löcher in das Geflecht.