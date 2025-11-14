Jahrzehntelang hat Werner Goßler aus Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Bevor damit gänzlich Schluss ist, will er mit einem Ausverkauf das Lager räumen. Das Angebot ist riesig.

Engagiert bei der Sache: Werner und Maritta Goßler haben in Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Nun ist der Ausverkauf im Gange.

Halle (Saale). - Es funkelt, es leuchtet, Pyramiden drehen ihre Kreise: Zum letzten Mal hat sich die Garage von Werner und Maritta Goßler in Halle-Büschdorf wieder in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Jahrzehntelang hat Werner Goßler mit Unterstützung seiner Frau Maritta Tausende Weihnachtspyramiden, Schwibbögen und Kerzenleuchter gefertigt. Doch nun ist damit Schluss.