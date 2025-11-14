Handwerk in Halle Abschied vom Weihnachtsparadies: Pyramidenbauer aus Halle startet Ausverkauf
Jahrzehntelang hat Werner Goßler aus Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Bevor damit gänzlich Schluss ist, will er mit einem Ausverkauf das Lager räumen. Das Angebot ist riesig.
Aktualisiert: 15.11.2025, 16:25
Halle (Saale). - Es funkelt, es leuchtet, Pyramiden drehen ihre Kreise: Zum letzten Mal hat sich die Garage von Werner und Maritta Goßler in Halle-Büschdorf wieder in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Jahrzehntelang hat Werner Goßler mit Unterstützung seiner Frau Maritta Tausende Weihnachtspyramiden, Schwibbögen und Kerzenleuchter gefertigt. Doch nun ist damit Schluss.