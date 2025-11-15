Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing-GmbH stellt sich in ihrer Information mit besonderen Angeboten auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Welche Geschenkideen umgesetzt wurden, was es ganz Neues, teils auch Limitiertes gibt, und was jetzt wieder erhältlich ist.

Regional und besonders: Welche Geschenkideen die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH umgesetzt hat

Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing-GmbH hat sich auch in ihrer Information auf die Advents- und Weihnachtszeit eingestellt.

Quedlinburg/MZ. - Die Schaufensterdekoration verrät es schon: Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH organisiert und veranstaltet nicht nur Weihnachtsmarkt und Co., sondern ist auch selbst in ihrer Information auf die bevorstehende Zeit eingestellt. „Wir sind sehr erfreut, dass die Quedlinburger ihre Weihnachtsgeschenke immer mehr hier bei uns suchen“, sagt Geschäftsführerin Doreen Walter. Dafür setze das QTM-Team auch immer neue Ideen um.