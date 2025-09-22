Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt Quedlinburg überarbeitet worden. Was vorgesehen ist, und welche Kosten mit den zusätzlichen Maßnahmen verbunden sind.

Mehr Sicherheit für Adventsstadt Quedlinburg 2025: Was geplant ist und Anwohner wissen müssen

Das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt Quedlinburg, zu der der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gehört, ist überarbeitet worden.

Quedlinburg/MZ. - Sie zieht jährlich weit mehr als 100.000 Besucher an: die Adventsstadt Quedlinburg. Als Großveranstaltung geltend, gibt es für sie schon seit 2013 ein Sicherheitskonzept. Dieses ist nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember 2024 überarbeitet worden – und wurde bis jetzt noch ergänzt.