Besondere Events im Harz Adventsstadt Quedlinburg 2025: Was jetzt schon feststeht

Sie zieht alljährlich viele Besucher an: die Adventsstadt Quedlinburg, zu der unter anderem der Weihnachtsmarkt, der Advent in den Höfen und der Grubenlichtermarkt sowie die Landesbergparade in Bad Suderode gehören. Was jetzt schon für die Adventsstadt 2025 bekannt ist und wie sich die Besucherzahlen 2024 entwickelt haben.