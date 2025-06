Großörner will die Geschwindigkeit auf seinen gesamten Nebenstraßen senken. Der Ort nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld ein.

Großörner/MZ. - Was in Großstädten immer noch für angeregte Debatten sorgt, wird im kleinen Mansfelder Ortsteil Großörner schon bald Realität sein: In der kompletten Ortslage soll auf allen Gemeindestraßen Tempo 30 gelten.