Bernburg/RO/MZ. - 2003 hatte der Polizeisportverein Bernburg e.V. (PSV) erstmals zu einem Silvesterlauf durchs Krumbholz eingeladen, unterbrochen nur durch die Coronazeit. Am Silvestervormittag waren erneut Sportsfreunde aus der Region zum gemeinsamen Lauf durch das Naherholungsgebiet eingeladen. 168 Läufer waren dem gefolgt, um kurz nach 10.30 Uhr fiel der Startschuss. Gestartet wurde in drei Distanzen; 1,1 Kilometer für die jüngsten Teilnehmer (41 Läufer), 2,3 (72 Läufer) sowie 6,9 Kilometer (55 Läufer). Wie auch bei der Silvesterparty auf dem Karlsplatz, schlug sich das vor allem am Vormittag noch nasskalte Wetter aber auf die Teilnehmerzahlen durch: „Es waren schonmal mehr“, sagt Moderator Thomas Gruschka. Die Stimmung ließen sich die Hartgesottenen jedoch nicht vermiesen. Zum dritten Mal mitgelaufen ist die 14-jährige Tara Schreier vom PSV Bernburg, die mit einem Privattrainer an ihrer Laufleistung arbeitet, seit rund anderthalb Jahren intensiv trainiert und die schnellste weibliche Teilnehmerin in der mittleren Distanz über 2,3 Kilometer wurde. Jeweils die drei schnellsten Läufer ihres Geschlechts der beiden längeren Distanzen erhielten Medaillen, beim Kinderlauf alle jungen Sportler. Zum sechsten Mal lief Jens Stampnik (41, PSV) mit – oberkörperfrei. „Das ist mein Wetter“, versichert er. „Bei Wärme kann ich nicht laufen“. Bereits am Vortag war er beim Lauf in Kühlungsborn am Start, „das war stürmisch!“. Aber auch aus Leipzig und dem hessischen Gießen hatten Sportler den Weg nach Bernburg gefunden. Höhepunkt nach den Siegerehrungen war die Verlosung von 25 Karpfen aus Bebitzer Aufzucht. Alle Läufer nahmen mit ihrer Startnummer automatisch am Gewinnspiel teil.

