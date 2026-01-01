In einem Gebäude in der Paschlewwer Straße in Köthen bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brand am Neujahrsmorgen und rettet einen Oldtimer.

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in der Paschlewwer Straße in Köthen gerufen.

Köthen/MZ - Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Garagenbrand in Köthen. Gegen 2 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr am Neujahrsmorgen in die Paschlewwer Straße gerufen.

Zeugen hatten den Brand in einem Objekt, in dem Müll gelagert und dessen Zugang unverschlossen ist, bemerkt. Durch das Feuer wurde auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der „vorgefundenen Situation“ schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Aus einer angrenzenden Garage haben die Feuerwehrleute um Einsatzleiter Daniel Wagner einen Oldtimer gerettet.