Über hundert Sportfreunde haben am Silvesterlauf in Könnern teilgenommen. Der älteste Läufer ist 81 Jahre alt gewesen, der jüngste erst vier.

42 Läufer gingen beim Sieben-Kilometer-Lauf am Silvestertag in Könnern an den Start.

Könnern/MZ. - Der Morgen des letzten Tages des Jahres 2025 war windig und regnerisch. Es schien, als ob das Wetter gegen jegliche Aktivitäten im Freien sei. Doch weder der Regen noch starker Wind, noch der Schnee konnten die Begeisterung der Teilnehmer des Silvesterlaufs in Könnern dämpfen.