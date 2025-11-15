Das Tier eines 69-jährigen Fußgängers war angeleint. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz an den Händen verletzt, auch sein Handy und seine Jacke wurden beschädigt. Der Hund blieb unverletzt.

Holzweißig/MZ. - Ein Fahrradfahrer ist am Freitagabend gegen 21.20 Uhr in Holzweißig mit einem angeleinten Hund kollidiert und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 42-Jährige gegen 21.20 Uhr dort die Straße Siedlung Süd. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Hund eines 69-jährigen Fußgängers. Durch den dadurch verursachten Sturz verletzte sich der Radfahrer an den Händen, darüber hinaus wurden sein Handy und seine Jacke beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro, der Hund blieb unverletzt.