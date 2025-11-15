Bei einem Konzert in der Mehringer Kirche gibt es für das finnische Musiker-Duo Cienna viel Applaus. Was die beiden Künstlerinnen an dem Veranstaltungsort und am Publikum schätzen.

Finnische Klänge in Mehringen: Duo Cienna bringt ein Stück vom hohen Norden in die Kirche

Das finnische Duo Cienna – bestehend aus Sängerin Kaisa Leskinen und Kantele-Spielerin Senni Eskelinen – hat in Mehringen ein Konzert gegeben.

Mehringen/MZ - Sie sind inzwischen eine Art Tradition in Mehringen geworden: Konzerte mit finnischen Musikern, organisiert durch die Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG). Immer wieder sorgen sie in dem Ort für eine vollbesetzte Kirche. Auch der Auftritt des Duos Cienna in dieser Woche bildet da keine Ausnahme. „Ich freue mich, das ist immer ein bisschen wie eine Wundertüte“, meint Christine Hermsdorf, die als DFG-Mitglied vor Ort an der Organisation beteiligt ist, mit Blick auf das gut gefüllte Gotteshaus, in dem kaum noch ein Platz frei ist.