Das Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen hat eine tolle Aktion ins Leben gerufen mit großer Resonanz: Über 1.500 Sehhilfen kamen zusammen und werden jetzt von einem engagierten Optiker an die Organisation „Brillen ohne Grenzen“ verschickt.

Warum im Wolfener Mehrgenerationenhaus über 1.500 Brillen für arme Länder gesammelt wurden

MGH-Chefin Melanie Kerz übergibt die mehr als 1.500 Brillen an Optikermeister Ronny Demko, der sie an die Organisation weiterleiten wird.

Wolfen/MZ. - Die Aktion ist voll eingeschlagen! Anfang Oktober wurde vom Mehrgenerationenhaus (MGH) Bitterfeld-Wolfen anlässlich der Woche des Sehens eine Initiative gestartet. Es erging der Aufruf, nicht mehr benötigte Brillen zu spenden – um sie für Menschen in jenen Ländern zur Verfügung zu stellen, wo eine solche medizinische Versorgung wie hier in Deutschland nicht gewährleistet ist.