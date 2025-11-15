weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Brillen für die Welt: Warum im Wolfener Mehrgenerationenhaus über 1.500 Brillen für arme Länder gesammelt wurden

JETZT LIVE:
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC

Brillen für die Welt Warum im Wolfener Mehrgenerationenhaus über 1.500 Brillen für arme Länder gesammelt wurden

Das Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen hat eine tolle Aktion ins Leben gerufen mit großer Resonanz: Über 1.500 Sehhilfen kamen zusammen und werden jetzt von einem engagierten Optiker an die Organisation „Brillen ohne Grenzen“ verschickt.

Von Silke Ungefroren 15.11.2025, 14:00
MGH-Chefin Melanie Kerz übergibt die mehr als 1.500 Brillen an Optikermeister Ronny Demko, der sie an die Organisation weiterleiten wird.
MGH-Chefin Melanie Kerz übergibt die mehr als 1.500 Brillen an Optikermeister Ronny Demko, der sie an die Organisation weiterleiten wird. (Foto: Silke Ungefroren)

Wolfen/MZ. - Die Aktion ist voll eingeschlagen! Anfang Oktober wurde vom Mehrgenerationenhaus (MGH) Bitterfeld-Wolfen anlässlich der Woche des Sehens eine Initiative gestartet. Es erging der Aufruf, nicht mehr benötigte Brillen zu spenden – um sie für Menschen in jenen Ländern zur Verfügung zu stellen, wo eine solche medizinische Versorgung wie hier in Deutschland nicht gewährleistet ist.