Brillen für die Welt Warum im Wolfener Mehrgenerationenhaus über 1.500 Brillen für arme Länder gesammelt wurden
Das Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen hat eine tolle Aktion ins Leben gerufen mit großer Resonanz: Über 1.500 Sehhilfen kamen zusammen und werden jetzt von einem engagierten Optiker an die Organisation „Brillen ohne Grenzen“ verschickt.
15.11.2025, 14:00
Wolfen/MZ. - Die Aktion ist voll eingeschlagen! Anfang Oktober wurde vom Mehrgenerationenhaus (MGH) Bitterfeld-Wolfen anlässlich der Woche des Sehens eine Initiative gestartet. Es erging der Aufruf, nicht mehr benötigte Brillen zu spenden – um sie für Menschen in jenen Ländern zur Verfügung zu stellen, wo eine solche medizinische Versorgung wie hier in Deutschland nicht gewährleistet ist.