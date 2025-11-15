JETZT LIVE:
Karnevalsumzug in Zeitz Karneval in Zeitz: Poller an der Fußgängerzone bremst den Umzug, aber nicht die Stimmung aus
Der Zeitzer Karnevalsumzug endet erst einmal am Eingang der Fußgängerzone. Doch Hilfe naht. Und die Stimmung ist toll. Wie es weiterging.
15.11.2025, 12:36
Zeitz/MZ. - Viele hatten schon lange gewartet, als sich der Zeitzer Karnevalsumzug endlich aus der August-Bebel-Straße näherte und in die Schützenstraße einbog. Weiter sollte es durch die Fußgängerzone bis zum Altmarkt gehen. Doch am Eingang zur Wendischen Straße war erst einmal Schluss.