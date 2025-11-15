weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Karnevalsumzug in Zeitz: Karneval in Zeitz: Poller an der Fußgängerzone bremst den Umzug, aber nicht die Stimmung aus

Karnevalsumzug in Zeitz Karneval in Zeitz: Poller an der Fußgängerzone bremst den Umzug, aber nicht die Stimmung aus

Der Zeitzer Karnevalsumzug endet erst einmal am Eingang der Fußgängerzone. Doch Hilfe naht. Und die Stimmung ist toll. Wie es weiterging.

Von Angelika Andräs 15.11.2025, 12:36
Am Eingang zur Fußgängerzone warerst einmal Schluss: Der Poller blieb standhaft.
Am Eingang zur Fußgängerzone warerst einmal Schluss: Der Poller blieb standhaft. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Viele hatten schon lange gewartet, als sich der Zeitzer Karnevalsumzug endlich aus der August-Bebel-Straße näherte und in die Schützenstraße einbog. Weiter sollte es durch die Fußgängerzone bis zum Altmarkt gehen. Doch am Eingang zur Wendischen Straße war erst einmal Schluss.