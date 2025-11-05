Die Probleme im großen Einkaufszentrum am Südstadtring in Halle scheinen nicht aufzuhören. Nun wird ein weiteres Geschäft gehen. Warum zurzeit ein merkwürdiger Container hinter dem Gebäude steht.

Das Südstadtcenter ist ein großes Einkaufszentrum in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Einigen Kunden dürfte es aufgefallen sein, dass auf der Rückseite des Südstadtcenters seit mehreren Tagen ein merkwürdiger eingezäunter Container mit einem Schornstein steht. Was von außen aussieht wie eine mobile Küche, ist in Wahrheit ein Tiefpunkt in einer Reihe von Hiobsbotschaften aus dem großen Einkaufszentrum. Das nächste Geschäft hat bereits seinen Auszug verkündet.