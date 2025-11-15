weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Friedhofsgebühren: Erhöhungen, aber auch Senkungen in Köthen

JETZT LIVE:
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC

Friedhofsgebühren Erhöhungen, aber auch Senkungen in Köthen

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss der Stadt empfiehlt dem Stadtrat eine neue Kalkulation der Abgaben. 1.000 Prozent werden vermieden.

Von Karl Ebert 15.11.2025, 12:00
Die Friedhofskapelle in Köthen
Die Friedhofskapelle in Köthen Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss der Stadt Köthen hat den Weg freigemacht für eine neue Kalkulation der Friedhofsgebühren für die Jahre 2026 bis 2028. Damit wird eine der ältesten Satzung von Köthen wieder einmal angefasst, denn die aktuell noch geltenden Gebührensätze basieren auf der Kalkulation der Friedhofsbenutzungsgebühren aus Jahr 2017. Die Friedhofgebührenkalkulation aus dem Jahr 2020 wurde nicht beschlossen. Eine Anpassung der Gebührentarife war aus betriebswirtschaftlicher Sicht aber dringend geboten.