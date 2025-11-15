Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss der Stadt empfiehlt dem Stadtrat eine neue Kalkulation der Abgaben. 1.000 Prozent werden vermieden.

Köthen/MZ. - Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss der Stadt Köthen hat den Weg freigemacht für eine neue Kalkulation der Friedhofsgebühren für die Jahre 2026 bis 2028. Damit wird eine der ältesten Satzung von Köthen wieder einmal angefasst, denn die aktuell noch geltenden Gebührensätze basieren auf der Kalkulation der Friedhofsbenutzungsgebühren aus Jahr 2017. Die Friedhofgebührenkalkulation aus dem Jahr 2020 wurde nicht beschlossen. Eine Anpassung der Gebührentarife war aus betriebswirtschaftlicher Sicht aber dringend geboten.