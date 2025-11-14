weather wolkig
  4. Aus Liebe zu Harry Potter: Sachsen-Anhalterin zieht nach London

Aus Liebe zu Harry Potter ausgewandert Von Lossa in die Weltstadt London: 22-Jährige verzaubert Kunden in deutscher Bäckerei 

Selbst König Charles war schon mal zu Besuch in der deutschen Bäckerei „Hansel & Pretzel“ in London. Was die neue Mitarbeiterin Lisa aus Lossa dort schon erlebte – und was der Faschings-Liebhaberin noch Kopfzerbrechen bereitet.

Von Harald Boltze und Andreas Löffler Aktualisiert: 14.11.2025, 19:42
Wahres Verkaufstalent: Die heute 22-jährige Lisa Töpfer aus Lossa ist längst in London heimisch geworden. (Foto: Andreas Löffler)

London/Lossa/Naumburg. - Spanische, indische oder gar brasilianische Spezialitäten braucht man in einer Weltstadt wie London nicht lange suchen. Doch man muss schon in den hübschen Stadtteil Richmond fahren, um Apfelmus, Spreewälder Gurken, Henglein-Kloßteig, Brot oder Obstkuchen nach deutscher Art zu bekommen.