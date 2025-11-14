Selbst König Charles war schon mal zu Besuch in der deutschen Bäckerei „Hansel & Pretzel“ in London. Was die neue Mitarbeiterin Lisa aus Lossa dort schon erlebte – und was der Faschings-Liebhaberin noch Kopfzerbrechen bereitet.

Von Lossa in die Weltstadt London: 22-Jährige verzaubert Kunden in deutscher Bäckerei

Wahres Verkaufstalent: Die heute 22-jährige Lisa Töpfer aus Lossa ist längst in London heimisch geworden.

London/Lossa/Naumburg. - Spanische, indische oder gar brasilianische Spezialitäten braucht man in einer Weltstadt wie London nicht lange suchen. Doch man muss schon in den hübschen Stadtteil Richmond fahren, um Apfelmus, Spreewälder Gurken, Henglein-Kloßteig, Brot oder Obstkuchen nach deutscher Art zu bekommen.